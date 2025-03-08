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У мережі "засвітили" румунський ЗРК на озброєнні України, - Defense Express

Фото: румунський ЗРК CA-95 на озброєнні України (t.me/TyskNIP)
Автор: Дмитро Левицький

Україна має на своєму озброєнні румунський зенітний ракетний комплекс CA-95. Це копія радянського ЗРК типу "Стрела-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Defense Express.

Як зазначає портал, у мережі з'явилися фотографії українських військових з ЗРК CA-95 в оригінальному румунському камуфляжі. Румунська армія має всього 48 таких комплексів на своєму озброєнні. Скільки такий машин отримала Україна - невідомо.

Це перший фотофакт використання румунських ЗРК CA-95 в Україні. Про їх отримання не повідомлялося раніше.

ЗРК CA-95 оснащений чотирма пусковими установками для ракет класу "поверхня-повітря". Комплекс може працювати по цілях на висоті від 50 до 3500 метрів та на відстані від 800 до 4200 метрів.

 


Фото: румунський ЗРК CA-95 на озброєнні України (t.me/TyskNIP)

Нагадаємо, раніше українські військові вперше показали самохідний протитанковий комплекс "Штурм-С" на базі МТ-ЛБ. Цей ПТРК було модернізовано в Україні.

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