В сети "засветили" румынский ЗРК на вооружении Украины, - Defense Express

Как отмечает портал, в сети появились фотографии украинских военных с ЗРК CA-95 в оригинальном румынском камуфляже. Румынская армия имеет всего 48 таких комплексов на своем вооружении. Сколько такой машин получила Украина - неизвестно.

Это первый фотофакт использования румынских ЗРК CA-95 в Украине. Об их получении не сообщалось ранее.

ЗРК CA-95 оснащен четырьмя пусковыми установками для ракет класса "поверхность-воздух". Комплекс может работать по целям на высоте от 50 до 3500 метров и на расстоянии от 800 до 4200 метров.



Фото: румынский ЗРК CA-95 на вооружении Украины (t.me/TyskNIP)