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У мережі з'явився фейк про протести проти ЗСУ у Покровську: причетна російська пропаганда

Фото: Вадим Філашкін (facebook.com/DonetskaODA)
Автор: Наталія Кава

Telegram-канали поширили фейкову інформацію щодо протестів у місті Покровськ. Фейкова заява зроблена нібито від імені начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у своєму Telegram.

За словами Філашкіна, у мережі поширюється відео з начебто з його коментарем про ситуацію в Покровській громаді. У відео йдеться про те, що місцеві жителі організовують мітинги проти ЗСУ, конфліктують з військовими, а тому у громаді буде проведена примусова евакуація населення.

Однак ця інформація не відповідає дійсності.

"Голос на відео не належить мені, а озвучена інформація повторює російські пропагандистські наративи та покликана спричинити напруження у суспільстві", - написав Філашкін.

Оригінал відео, з якого був зроблений фейк, можна переглянути за посиланням https://www.facebook.com/vadym.filashkin/videos/1033113074981640

Ситуація у Покровську 

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, де щодня відбувається значна частина бойових зіткнень.

Через інтенсивні обстріли російськими військами місто часто потерпає від перебоїв у постачанні електроенергії та води, що ускладнює життя місцевих жителів і роботу критичної інфраструктури. Попри складні умови, в місті залишається близько 16 тисяч жителів, хоча евакуація триває.

Нещодавно через удари РФ по інфраструктурному об'єкту без світла залишилась північна частина Донецької області.

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ПокровськВСУВійна в УкраїніФейки