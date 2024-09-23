В сети появился фейк о протестах против ВСУ в Покровске: причастна российская пропаганда

По словам Филашкина, в сети распространяется видео с якобы с его комментарием о ситуации в Покровской общине. В видео говорится, что местные жители организуют митинги против ВСУ, конфликтуют с военными, а потому в общине будет проведена принудительная эвакуация населения.

Однако эта информация не соответствует действительности.

"Голос на видео не принадлежит мне, а озвученная информация повторяет российские пропагандистские нарративы и призвана вызвать напряжение в обществе", - написал Филашкин.

Оригинал видео, из которого был сделан фейк, можно просмотреть по ссылке https://www.facebook.com/vadym.filashkin/videos/1033113074981640

Ситуация в Покровске

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте, где ежедневно происходит значительная часть боевых столкновений.

Из-за интенсивных обстрелов российскими войсками город часто страдает от перебоев в снабжении электроэнергией и водой, что усложняет жизнь местных жителей и работу критической инфраструктуры. Несмотря на сложные условия, в городе остается около 16 тысяч человек, хотя эвакуация продолжается.