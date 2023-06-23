У мережі з'явилося відео удару по Чонгарському мосту
В інтернеті з'явився відеозапис, на якому показані удари по Чонгарському мосту вчора вранці, 22 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали.
Судячи з кадрів відео, ракета завдала удару по проїжджій частині мосту, після чого в небо піднялася велика хмара з уламків та диму.
Удари по Чонгарських мостах
Вчора вранці, 22 червня, було завдано удару Чонгарськими мостами, які з'єднують Крим і Херсонську область. Об'єкти інфраструктури знаходяться на тимчасово окупованій території. Окупанти вранці заявили про обстріл автомобільних мостів. За даними росЗМІ, удару завдали нібито далекобійні ракети Storm Shadow.
Пізніше у мережі з'явилися відео, що підтверджують, що мости були пошкоджені. На опублікованих кадрах видно, що пошкоджено не лише дорожнє покриття, а й конструкції мостів.
Експерти зазначають, що ці мости війська РФ використовують для постачання техніки та боєприпасів на лінію фронту на півдні України.
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