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У мережі з'явилося відео удару по Чонгарському мосту

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П'ятниця 23 червня 2023 03:02
У мережі з'явилося відео удару по Чонгарському мосту Фото: в мережі з'явилося відео удару Чонгарським мостом (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

В інтернеті з'явився відеозапис, на якому показані удари по Чонгарському мосту вчора вранці, 22 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали.

Судячи з кадрів відео, ракета завдала удару по проїжджій частині мосту, після чого в небо піднялася велика хмара з уламків та диму.

Удари по Чонгарських мостах

Вчора вранці, 22 червня, було завдано удару Чонгарськими мостами, які з'єднують Крим і Херсонську область. Об'єкти інфраструктури знаходяться на тимчасово окупованій території. Окупанти вранці заявили про обстріл автомобільних мостів. За даними росЗМІ, удару завдали нібито далекобійні ракети Storm Shadow.

Пізніше у мережі з'явилися відео, що підтверджують, що мости були пошкоджені. На опублікованих кадрах видно, що пошкоджено не лише дорожнє покриття, а й конструкції мостів.

Експерти зазначають, що ці мости війська РФ використовують для постачання техніки та боєприпасів на лінію фронту на півдні України.

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