В сети появилось видео удара по Чонгарскому мосту
В интернете появилась видеозапись, на которой показаны удары по Чонгарскому мосту вчера рано утром, 22 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы.
Судя по кадрам видео, ракета нанесла удар по проезжей части моста, после чего в небо поднялось большое облако из обломков и дыма.
Удары по Чонгарским мостам
Вчера утром, 22 июня, был нанесен удар по Чонгарским мостам, которые соединяют Крым и Херсонскую область. Объекты инфраструктуры находятся на временно оккупированной территории. Оккупанты утром заявили об обстреле автомобильных мостов. По данным росСМИ, удар нанесли якобы дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Позже в сети появились видео, подтверждающие, что мосты были повреждены. На опубликованных кадрах видно, что повреждено не только дорожное покрытие, но и конструкции мостов.
Эксперты отмечают, что эти мосты войска РФ используют для поставки техники и боеприпасов на линию фронта на юге Украины.
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