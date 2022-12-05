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У мережі з'явилося відео моменту падіння ракети у Молдові

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Понеділок 05 грудня 2022 22:06
У мережі з'явилося відео моменту падіння ракети у Молдові Фото: у мережі з'явилося відео моменту падіння ракети в Молдові (Noi.md)
Автор: Іван Носальський

У мережі почали розповсюджувати відео ймовірного моменту падіння ракети на території Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Noi.md.

Камери спостереження не зняли падіння ракети біля міста Бричани, але під час перегляду відео можна почути гучний вибух.

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, стало відомо, що на території Молдови під час масштабного удару росіян по Україні впала ракета.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що ракета, яка впала на території Молдови, точно має відношення до Російської Федерації.

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