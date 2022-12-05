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В сети появилось видео момента падения ракеты в Молдове

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Понедельник 05 декабря 2022 22:06
В сети появилось видео момента падения ракеты в Молдове Фото: в сети появилось видео момента падения ракеты в Молдове (Noi.md)
Автор: Иван Носальский

В сети начали распространять видео вероятного момента падения ракеты на территории Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Noi.md.

Камеры наблюдения не засняли падения ракеты возле города Бричаны, но во время просмотра видео можно услышать громкий взрыв.

Напомним, сегодня, 5 декабря, стало известно, что на территории Молдовы во время масштабного удара россиян по Украине упала ракета.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что упавшая на территории Молдовы ракета точно имеет отношение к Российской Федерации.

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