У мережі з'явилося відео із румунською технікою біля кордонів Молдови. Воно виявилося фейком
У мережі поширили відео нібито переміщення румунської військової техніки до кордонів з Молдовою. Міноборони Румунії спростувало цю інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romania Journal.
"Неправдиво (і з явною метою викликати паніку) відеоматеріал від 27 лютого 2023 року подається як "переміщення румунських систем протиповітряної оборони до кордону з Республікою Молдова сьогодні вранці", - заявили в Міноборони Румунії.
У відомстві пояснили, що насправді відеоматеріал, який використовувався для поширення цього фейку, в якому фігурують, зокрема системи HIMARS і Gepard з румунських військових підрозділів, було зроблено наприкінці листопада 2022 року в центрі Алба-Юлії з нагоди підготовки до військової церемонії, організованої з нагоди святкування Національного дня Румунії.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Міноборони Росії нафантазували про нібито підготовку "вторгнення" українських військових в Придністров'я. При цьому у Молдові спростували заяву РФ про "провокації" за участю ЗСУ.
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