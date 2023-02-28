В сети появилось видео с румынской техникой у границ Молдовы. Оно оказалось фейком
В сети распространили видео якобы перемещения румынской военной техники к границам с Молдовой. Минобороны Румынии опровергло эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania Journal.
"Неправдиво (и с явной целью вызвать панику) видеоматериал от 27 февраля 2023 года преподносится как "перемещение румынских систем противовоздушной обороны к границе с Республикой Молдова сегодня утром", - заявили в Минобороны Румынии.
В ведомстве пояснили, что на самом деле видеоматериал, который использовался для распространения этого фейка, в котором фигурируют, в частности системы HIMARS и Gepard из румынских военных подразделений, был сделан в конце ноября 2022 в центре Алба-Юлии по случаю подготовки к военной церемонии, организованной по случаю празднование Национального дня Румынии.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Минобороны России нафантазировали о якобы подготовке "вторжения" украинских военных в Приднестровье. При этом в Молдове опровергли заявление РФ о "провокациях" с участием ВСУ.
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