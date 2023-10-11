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У мережі з'явилися супутникові знімки Сектору Гази після ударів Ізраїлю

Ілюстративне фото: у мережі з'явилися супутникові знімки (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після того, як терористи ХАМАС напали на Ізраїль, ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь по Сектору Гази, внаслідок чого виникли значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

 

На знімках також зафіксовані руйнування мечеті Аль-Сусі та Аль-Гарбі в Газі.

 

бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, окупували деякі поселення та почали вбивати цивільних людей.

 загинуло понад 1200 людей

У відповідь на атаку Ізраїль почав бити по бойовиках на території Сектору Газа. Країна оголосила про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

При цьому вже надвечір першого дня війни ЦАХАЛу вдалося повернути більшість територій, які перебували під контролем терористів. Наступного дня Ізраїль відновив контроль над усіма своїми землями.

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ІзраїльСектор Газа