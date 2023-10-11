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В сети появились спутниковые снимки Сектора Газа после ударов Израиля

Иллюстративное фото: в сети появились спутниковые снимки (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

После того, как террористы ХАМАС напали на Израиль, ЦАХАЛ нанес ответные удары по Сектору Газы, в результате чего возникли значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

 

На снимках также зафиксированы разрушения мечети Аль-Суси и Аль-Гарби в Газе.

 

боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, оккупировали некоторые поселения и начали убивать гражданских людей.

погибли более 1200 человек

В ответ на атаку Израиль начал бить по боевикам на территории Сектора Газа. Страна объявила о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

При этом уже к вечеру первого дня войны ЦАХАЛу удалось вернуть большинство территорий, которые находились под контролем террористов. На следующий день Израиль возобновил контроль над всеми своими землями.

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ИзраильСектор Газа