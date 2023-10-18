У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому Бердянська після влучання ATACMS

На знімках з Planet Labs за 18 жовтня, можна помітити місця ураження на аеродромі. Зокрема, на супутниковому фотовидно частину злітної смуги летовища, на якій раніше розташовувались гелікоптери.

Порівнявши попередні фото можна побачити сліди від знищеної техніки росіян.

Зокрема заявлялось, що за допомогою ракет ATACMS в ході спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів та багато іншого.

Фото: аеродром у Бердянську (t.me/cxemu)

ATACMS вже в Україні

Нагадаємо, 17 жовтня, українські військові підтвердили удар по аеродромах росіян у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Пізніше видання The Washington Post повідомило, що ЗСУ для атаки використовували далекобійні ракети ATACMS.

Водночас президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні підтвердив застосування ATACMS в Україні. У Білому домі також офіційно підтвердили передачу ракет.

Вчора ЗМІ повідомляли, що Україна отримала менше дюжини (12) далекобійних ракет ATACMS від Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ж джерела The New York Times повідомили, що США передали близько 20 таких ракет.

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