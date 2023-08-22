У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому "Сольці" у Новгородській області після атаки

На відео представлені два супутникові знімки.

Перший був зроблений 16 серпня - ще до атаки на аеродром. На зображенні видно російські бомбардувальники Ту-22М3.

На знімках від 21 серпня, тобто через два дні після атаки, помітно обгорілий слід на місці, де раніше розташовувався один з літаків. Також на ньому відсутні інші бомбардувальники.

Додамо, що раніше моніторингові канали повідомляли, що після атаки на аеродром "Сольці" дев'ять Ту-22М3 перемістили на аеродроми "Белая" та "Оленья" задля безпеки бортів.

Знищення літака

Ту-22М3

Там зазначають, що на фотографіях після атаки на аеродром видно велику

Атака на військовий аеродром "Сольці"

19 серпня Росія заявила про атаку на військовий аеродром "Сольці" у Новгородській області. У Міноборони країни-агресора заявили, що дрон коптерного типу намагався атакувати аеродром, але його нібито збили.

Повідомлялося, що через атаки спалахнула пожежа на стоянці літаків, один літак отримав пошкодження.

При цьому аналітики ISW вважають, що через атаку пошкодження отримали щонайменше два стратегічні літаки.

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