UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому "Сольці" у Новгородській області після атаки

Ілюстративне фото: у мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому "Сольці" у Новгородській області після атаки (russianplanes.net)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через атаку на аеродром "Сольці" у Новгородській області 19 серпня один бомбардувальник Ту-22М3 міг бути знищений, інші - переміщені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки сервісу Planet labs, що оприлюднені у мережі.

На відео представлені два супутникові знімки.

Перший був зроблений 16 серпня - ще до атаки на аеродром. На зображенні видно російські бомбардувальники Ту-22М3.

На знімках від 21 серпня, тобто через два дні після атаки, помітно обгорілий слід на місці, де раніше розташовувався один з літаків. Також на ньому відсутні інші бомбардувальники.

Додамо, що раніше моніторингові канали повідомляли, що після атаки на аеродром "Сольці" дев'ять Ту-22М3 перемістили на аеродроми "Белая" та "Оленья" задля безпеки бортів.

Знищення літака

Ту-22М3

Там зазначають, що на фотографіях після атаки на аеродром видно велику 

Атака на військовий аеродром "Сольці"

19 серпня Росія заявила про атаку на військовий аеродром "Сольці" у Новгородській області. У Міноборони країни-агресора заявили, що дрон коптерного типу намагався атакувати аеродром, але його нібито збили.

Повідомлялося, що через атаки спалахнула пожежа на стоянці літаків, один літак отримав пошкодження.

При цьому аналітики ISW вважають, що через атаку пошкодження отримали щонайменше два стратегічні літаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація