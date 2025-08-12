ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У мережі з'явилися фото задимлення на Запорізькій АЕС: що кажуть у Міненерго

Енергодар, Вівторок 12 серпня 2025 17:39
UA EN RU
У мережі з'явилися фото задимлення на Запорізькій АЕС: що кажуть у Міненерго Фото: на ЗАЕС сталося задимлення (t.me/other_nikopol)
Автор: Іван Носальський

У мережі опублікували фото, на яких Запорізька АЕС оповита димом. Задимлення сталося в районі вантажного порту станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.

"У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення. Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються", - зазначили в міністерстві.

Фото: на ЗАЕС сталося задимлення (t.me/other_nikopol)

Там уточнили, що подібний інцидент привертає увагу до тих загроз, які створює російська окупація найбільшої АЕС у Європі.

"Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки", - додали в Міненерго.

У відомстві звернули увагу, що будь-які провокації або військові дії в районі ЗАЕС можуть призвести до непередбачуваних і катастрофічних наслідків для всього континенту.

Удар по Зовнішньому кризовому центру ЗАЕС

Нагадаємо, 10 серпня російські окупанти вдарили авіабомбами по Запоріжжю.

Зокрема, росіяни пошкодили будівлю Зовнішнього кризового управління ЗАЕС. Ніхто з працівників унаслідок обстрілу не постраждав.

Фахівці центру стежать за радіаційною обстановкою навколо станції, яка перебуває під контролем РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС Війна в Україні
Новини
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа