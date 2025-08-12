ua en ru
В сети появились фото задымления на Запорожской АЭС: что говорят в Минэнерго

Энергодар, Вторник 12 августа 2025 17:39
В сети появились фото задымления на Запорожской АЭС: что говорят в Минэнерго Фото: на ЗАЭС произошло задымление (t.me/other_nikopol)
Автор: Иван Носальский

В сети опубликовали фото, на которых Запорожская АЭС окутана дымом. Задымление произошло в районе грузового порта станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Telegram.

"В районе грузового порта временно оккупированной Запорожской атомной электростанции наблюдается задымление. В настоящее время точное место пожара и его возможные последствия устанавливаются", - отметили в министерстве.

Фото: на ЗАЭС произошло задымление (t.me/other_nikopol)

Там уточнили, что подобный инцидент привлекает внимание к тем угрозам, которые создает российская оккупация самой большой АЭС в Европе.

"Постоянное размещение российскими военными своей техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности", - добавили в Минэнерго.

В ведомстве обратили внимание, что любые провокации или военные действия в районе ЗАЭС могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям для всего континента.

Удар по Внешнему кризисному центру ЗАЭС

Напомним, 10 августа российские оккупанты ударили авиабомбами по Запорожью.

В частности, россияне повредили здание Внешнего кризисного управления ЗАЭС. Никто из работников в результате обстрела не пострадал.

Специалисты центра следят за радиационной обстановкой вокруг станции, которая находится под контролем РФ.

