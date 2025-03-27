У мережі виявили приватні дані топпосадовців адміністрації Трампа, - Spiegel

У відкритому доступі виявили особисті дані топпосадовців адміністрації президента США Дональда Трампа. Серед них радник президента з нацбезпеки Майк Волц, голова Пентагону Піт Гегсет та директорка національної розвідки Тулсі Габбард.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Журналісти Spiegel змогли знайти у відкритих джерелах в інтернеті номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти та навіть деякі паролі вищих чиновників США. Для цього журналісти використовували комерційні пошукові системи, а також зламані дані клієнтів, які були опубліковані в інтернеті.

Більшість цих номерів і адрес електронної пошти все ще використовуються, а деякі з них пов'язані з профілями в соціальних мережах Instagram і LinkedIn. Вони використовувалися для створення облікових записів і профілів Dropbox. Існують також профілі WhatsApp для відповідних номерів телефонів і навіть облікові записи Signal у деяких випадках.

Дані міністра оборони США Піта Гегсета знайшли через комерційного постачальника контактної інформації, якого зазвичай використовують компанії для продажів, маркетингу та рекрутингу. Цьому сервісу надали посилання на профіль Гегсета в LinkedIn, після чого той у відповідь надіслав Gmail-адресу, мобільний номер та інші дані.

Видання з'ясувало, що електронна пошта була активна ще кілька днів тому, але її назва та часом навіть пароль фігурує в понад 20 загальнодоступних витоках. Номер телефону Гегсета був прив’язаний до облікового запису в WhatsApp, який, ймовірно, видалив недавно.

Номер телефону та електронну адресу Майка Волца також вдалося знайти через той самий сервіс. У мережі журналісти також знайшли кілька паролів, прив’язаних до його електронної пошти, та профілі у Microsoft Teams, LinkedIn, WhatsApp і Signal.

Директорка Національної розвідки Габбард, імовірно, заблокувала свої дані в комерційних пошукових системах контактів. Проте її електронну пошту можна було знайти на WikiLeaks і Reddit.

Spiegel також встановило, що приватні та публічно доступні номери телефонів Габбард і Волца пов'язані з їхніми акаунтами в Signal.

Видання не виключає, що ворожа розвідка могла б використати дані американських посадовців нацбезпеки з відкритого доступу, зламавши їхні пристрої та встановивши шпигунське програмне забезпечення.