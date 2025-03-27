В сети обнаружили частные данные топ-чиновников администрации Трампа, - Spiegel

В открытом доступе обнаружили личные данные топ-чиновников администрации президента США Дональда Трампа. Среди них советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, глава Пентагона Пит Хегсет и директор национальной разведки Тулси Габбард.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Журналисты Spiegel смогли найти в открытых источниках в интернете номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и даже некоторые пароли высших чиновников США. Для этого журналисты использовали коммерческие поисковые системы, а также взломанные данные клиентов, которые были опубликованы в интернете.

Большинство этих номеров и адресов электронной почты все еще используются, а некоторые из них связаны с профилями в социальных сетях Instagram и LinkedIn. Они использовались для создания учетных записей и профилей Dropbox. Существуют также профили WhatsApp для соответствующих номеров телефонов и даже учетные записи Signal в некоторых случаях.

Данные министра обороны США Пита Хегсета нашли через коммерческого поставщика контактной информации, которого обычно используют компании для продаж, маркетинга и рекрутинга. Этому сервису предоставили ссылку на профиль Хегсета в LinkedIn, после чего тот в ответ прислал Gmail-адрес, мобильный номер и другие данные.

Издание выяснило, что электронная почта была активна еще несколько дней назад, но ее название и порой даже пароль фигурирует в более 20 общедоступных утечках. Номер телефона Хегсета был привязан к учетной записи в WhatsApp, которую, вероятно, удалил недавно.

Номер телефона и электронный адрес Майка Уолтца также удалось найти через тот же сервис. В сети журналисты также нашли несколько паролей, привязанных к его электронной почте, и профили в Microsoft Teams, LinkedIn, WhatsApp и Signal.

Директор Национальной разведки Габбард, вероятно, заблокировала свои данные в коммерческих поисковых системах контактов. Однако ее электронную почту можно было найти на WikiLeaks и Reddit.

Spiegel также установило, что частные и публично доступные номера телефонов Габбард и Уолтца связаны с их аккаунтами в Signal.

Издание не исключает, что вражеская разведка могла бы использовать данные американских чиновников нацбезопасности из открытого доступа, взломав их устройства и установив шпионское программное обеспечение.