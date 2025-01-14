Яку роль відіграє поліція у мобілізаційних заходах: пояснення ТЦК

Поліція має право проводити заходи оповіщення без співробітників територіального центру комплектування (ТЦК). Водночас вони не мають повноважень щодо мобілізації військовозобов'язаних.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця начальника районного ТЦК та СП у місті Києві, майор Лариса Козак, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна .

Відповідно до законодавчих актів, представники Національної поліції, виконавчої влади, районних державних цивільних адміністрацій, керівники підприємств, установ й організацій мають обов'язок забезпечувати мобілізацію.

"Органи національної поліції, оскільки вони повністю залучені в процесі розшуку громадян, які ухиляються від мобілізації, виявлені, доставлені їх й притягненні до відповідальності, звичайно, повинні спільно з ТЦК, проводити ці заходи", - пояснила вона.

За словами Козак, представники ТЦК не наділені правоохоронною функцією. Натомість правоохоронці мають право бути без співробітників територіального центру комплектування, оскільки залучені до заходів сповіщення. Але, мобілізовувати - ні.

Заступниця начальника РТЦК та СП додала, що представники ТЦК мають право мобілізовувати військовозобов'язаних, але без поліції важко перевірити чи перебуває правопорушник у розшуку.

"Ми не можемо відповідно здійснити адміністративне затримання й доставлення , а також відповідно не маємо ніяких правових меж здійснювати заходи адміністративного впливу", - відзначила вона.

Мобілізація та воєнний стан

На початку повномасштабного військового вторгнення з боку Російської Федерації (РФ) в Україні було введено воєнний стан. Цей режим запроваджується у випадках, коли країна стикається з реальною загрозою нападу або прямою військовою агресією, що ставить під загрозу її державний суверенітет і територіальну цілісність.

Сьогодні ж мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими.

Тим часом президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану, а також мобілізації в Україні.