У мережі розгорівся скандал навколо директора Steko: що кажуть компанія та ТЦК

Зранку 13 жовтня у соцмережах з'явилися відео, на яких гендиректор відомої компанії-виробника вікон Steko у Дніпрі образив представника ТЦК. На опублікованих кадрах бізнесмен сказав військовослужбовцю, що його справа "копати".
Що кажуть у компанії та в ТЦК з цього приводу, розбиралося РБК-Україна посилаючись на дописи сторін в Instagram та у Facebook.
У пресслужбі Steko заявили, що відео, де Сергій Положай принижує військовослужбовців не є повним, а контекст ситуації втрачений та викладений у вигідному для когось світлі. У зв'язку з цим компанія закликала всіх, хто був причетний під час інциденту і має повну версію відео, надати її.
Крім того у дописі зазначено, що це не перше відео, яке з'являється в інформаційному просторі. Так, напередодні також "з'явилась фейкова інформація" про ситуацію, пов'язану з втечею від поліції та затриманням, що за твердженням Steko, є абсолютною неправдою.
"Ми працюємо над визначенням тих, хто це поширює, та обовʼязково притягнемо до відповідальності за розповсюдження неправдивої інформації та наклеп. Важливо, щоб правда була встановлена, і ми прагнемо надати точну картину подій. Кожен день приносить нові виклики, а інформація, яка нас оточує, часто сприймається суб’єктивно, особливо в умовах стресу. Усі ми, на жаль, можемо сказати або зробити щось імпульсивно, що не завжди відображає наші справжні наміри або переконання", - йдеться у повідомленні.
На офіційній сторінці Дніпропетровського ОТЦК та СП у Facebook заявили, що публічная заява Положая є ганебною та такою, що ображає і дискредитує військовослужбовців.
"Громадянин Положай на своїх сторінках у соцмережах особисто повідомив, що не має документів щодо бронювання на час мобілізації. Водночас він хизується своїм зневажливим відношенням не лише до військового обов’язку, але й до військовослужбовців і не соромиться при цьому використовувати ненормативну лексику. Фактично, громадянин Положай особисто підтвердив протиправність своїх дій", - зазначили у ТЦК.
Також у дописі додали, що на відео, що поширюються гендиректором Steko, видно "ганебні прояви агресивної, брутальної і зухвалої поведінки та нецензурні, принизливі висловлювання і погрози військовослужбовцям".
"Все це є обурливим і неприпустимим", - додали у ТЦК.
Крім того там зазначили, що наразі проводиться правова оцінка дій Сергія Положая та вирішується питання щодо притягнення його до відповідальності.
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