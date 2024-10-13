В сети разгорелся скандал вокруг директора Steko: что говорят компания и ТЦК

Официальная позиция компании

В пресс-службе Steko заявили, что видео, где Сергей Положай унижает военнослужащих, не является полным, а контекст ситуации потерян и выложен в выгодном для кого-то свете. В этой связи компания призвала всех, кто был причастен во время инцидента и имеет полную версию видео, предоставить его.

Кроме того, в сообщении указано, что это не первое видео, которое появляется в информационном пространстве. Так, накануне также "появилась фейковая информация" о ситуации, связанной с бегством от полиции и задержанием, что по утверждению Steko, является абсолютной ложью.

"Мы работаем над определением тех, кто это распространяет, и обязательно привлечем к ответственности за распространение ложной информации и клевету. Важно, чтобы правда была установлена, и мы стремимся предоставить точную картину событий. Каждый день приносит новые вызовы, а информация, которая нас окружает , часто воспринимается субъективно, особенно в условиях стресса.

Что говорят в ТЦК

На официальной странице Днепропетровского ОТЦК и СП в Facebook заявили, что публичное заявление Положая является позорным, оскорбляющим и дискредитирующим военнослужащих.

"Гражданин Положай на своих страницах в соцсетях лично сообщил, что не имеет документов о бронировании на время мобилизации. В то же время он хвастается своим пренебрежительным отношением не только к воинской обязанности, но и к военнослужащим и не стесняется при этом использовать ненормативную лексику. Фактически, гражданин Положай лично подтвердил противоправность своих действий", - отметили в ТЦК.

Также в сообщении добавили, что на видео, распространяемых гендиректором Steko, видны "позорные проявления агрессивного, грубого и дерзкого поведения и нецензурные, унизительные высказывания и угрозы военнослужащим".

"Все это возмутительно и недопустимо", - добавили в ТЦК.

Кроме того, там отметили, что сейчас проводится правовая оценка действий Сергея Положая и решается вопрос о привлечении его к ответственности.