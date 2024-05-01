В сети сообщают о взрывах в Ростове и Воронеже

В Российской Федерации в ночь на 1 мая произошли взрывы в Ростове-на-Дону и в Воронеже. Представители местных властей в последнем населенном пункте говорили об угрозе атак с использованием беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Воронежской области Александра Гусева и российские паблики.

Взрыв в районе Воронежа раздался примерно в 02:20 по местному времени.

Незадолго до этого глава Воронежской области заявил, что на территории региона "объявлена опасность атаки БПЛА".

"Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО начеку", - рассказал чиновник. Следите за дальнейшими уведомлениями от правительства области или МЧС России.

Информацию про ночную "бавовну" в городе также передает российское издание Astra.

"Жители Воронежа сообщают о взрывах", - указывается в публикации.

Позже губернатор заявил о сбитии беспилотника самолетного типа.

По его словам, дрон был "обнаружен и сбит" дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области, и что предварительно пострадавших и разрушений на земле нет.

Между тем в Telegram-канале "Новости Ростова-на-Дону" писали о взрывах, что были слышны в районе населенного пункта.

"Местные жители сообщают, что на Северном и Военведе слышали громкий хлопок. Официальная информация не поступала", - говорится в публикации.

Взрывы и "атаки дронов" в РФ

Напомним, на территории России в последнее время в разных областях все чаще происходят всевозможные взрывы, пожары, звучат заявления местных властей об "атаки дронов".

Так, к примеру, в ночь в ночь на 27 апреля в сети писали об атаке на военный аэродром в РФ на Кубани, в результате чего могли быть повреждены самолеты.

Между тем, по данным источников РБК-Украина, украинские защитники атаковали военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае РФ. РосСМИ также писали, что Славянский нефтеперерабатывающий завод, который был атакован дронами 27 апреля, был вынужден прекратить работу.

Позже, 28 апреля, в РФ также заявили об атаке дронов в Брянской области и работе ПВО.