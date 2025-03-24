У мережі повідомляють про вибухи в Івано-Франківській області: що кажуть в ОВА

У мережі ввечері 24 березня повідомляють про серію вибухів в Івано-Франківській області. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

У деяких Telegram-каналах повідомили про вибухи в Делятині, Буковелі, Кутах та Верховині.

"Інформація про серію вибухів на Прикарпатті не відповідає дійсності!

В області все спокійно. Бережіть себе і рідних!", - написала Онищук.

У поліції також спростували інформацію про вибухи.

"На лінію 102 не надходило жодних повідомлень щодо вибухів. У гірських районах все спокійно", - сказали "Суспільному" у секторі комунікації поліції Івано-Франківської області.