В сети сообщают о взрывах в Ивано-Франковской области: что говорят в ОВА
В сети вечером 24 марта сообщают о серии взрывов в Ивано-Франковской области. Однако эта информация не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.
В некоторых Telegram-каналах сообщили о взрывах в Делятине, Буковеле, Кутах и Верховине.
"Информация о серии взрывов на Прикарпатье не соответствует действительности!
В области все спокойно. Берегите себя и родных!", - написала Онищук.
В полиции также опровергли информацию о взрывах.
"На линию 102 не поступало никаких сообщений о взрывах. В горных районах все спокойно", - сказали "Суспільному" в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
Обстрел Украины 24 марта
Напомним, в ночь на 24 марта россияне запустили по Украине 147 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 97 "Шахедов". Еще 25 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.
В частности, в Киевской области в результате обстрела есть раненый.
Также сегодня днем российские войска днем 24 марта нанесли ракетный удар по центру Сум. В результате атаки повреждены многоэтажки и школа, есть раненые.
Известно, что часть домов осталась без газа, горячей и холодной воды, а также отопления.
При этом, по данным Сумского горсовета, пострадали по меньшей мере 13 детей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.