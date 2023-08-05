У мережі повідомляють про вибухи у районі Кримського мосту

Повідомляється, що на Кримському мосту незадовго до вибухів було зупинено рух та оголошено повітряну тривогу. На в'їздах на міст зібрався затор.

За даними місцевих жителів, було чути як мінімум два вибухи.

"Гучні звуки, які чули жителі Керчі годину тому, до Кримського мосту стосунку не мали. Оголошено загрозу атаки. Після її зняття рух відновиться", - написав представник окупаційних "влад" Криму Олег Крючков у своєму Telegram-каналі.

Він також закликав "не нагнітати" обстановку та заявив про роботу "всіх служб". Крім того, заявив, що інформацію про вибухи у районі Кримського мосту підтвердити не може.

Також окупанти заявили, що нібито відбили атаку надводних та повітряних безпілотників. Але, за їхніми словами, масована атака продовжується.

Удари по Кримському мосту

Росія побудувала Кримський міст після окупації Криму у 2014 році і використовує його для перекидання військової техніки та живої сили на південний фронт.

Перші вибухи фіксували там ще у жовтні 2022 року. Нещодавно голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що це була спецоперація його підлеглих.

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту було зруйновано два прольоти. Джерела РБК-Україна в СБУ розповіли, що вибухи - це спеціальна операція СБУ з Військово-морськими силами. Міст атакували за допомогою надводних дронів.