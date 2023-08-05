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В сети сообщают о взрывах в районе Крымского моста

Фото: в сети сообщают о взрыве в районе Крымского моста (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В районе Крымского моста со стороны временно оккупированного Крыма были слышны взрывы сегодня ночью, 5 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Сообщается, что на Крымском мосту незадолго до взрывов было остановлено движение и объявлено воздушную тревогу. На вьездах на мост собралась пробка.

По данным местных жителей, было слышно, как минимум, два взрыва.

"Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится", - написал представитель оккупационных "властей" Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Он также призвал "не нагнетать" обстановку и заявил о работе "всех служб". Кроме того, заявил, что информацию о взрывах в районе Крымского моста подтвердить не может. 

Также оккупанты заявили, что якобы отбили атаку надводных и воздушных беспилотников. Но, по их словам, массированная атака продолжается.

Удары по Крымскому мосту

Россия построила Крымский мост после оккупации Крыма в 2014 году и использует его для опрокидывания военной техники и живой силы на южный фронт.

Первые взрывы там фиксировали еще в октябре 2022 года. Недавно глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была спецоперация его подчиненных.

Напомним, 17 июля на Крымском мосту было разрушено два пролета. Источники РБК-Украина в СБУ рассказали, что взрывы – это специальная операция СБУ с Военно-морскими силами. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

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