В сети сообщают о взрывах в районе Крымского моста

Сообщается, что на Крымском мосту незадолго до взрывов было остановлено движение и объявлено воздушную тревогу. На вьездах на мост собралась пробка.

По данным местных жителей, было слышно, как минимум, два взрыва.

"Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится", - написал представитель оккупационных "властей" Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Он также призвал "не нагнетать" обстановку и заявил о работе "всех служб". Кроме того, заявил, что информацию о взрывах в районе Крымского моста подтвердить не может.

Также оккупанты заявили, что якобы отбили атаку надводных и воздушных беспилотников. Но, по их словам, массированная атака продолжается.

Удары по Крымскому мосту

Россия построила Крымский мост после оккупации Крыма в 2014 году и использует его для опрокидывания военной техники и живой силы на южный фронт.

Первые взрывы там фиксировали еще в октябре 2022 года. Недавно глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была спецоперация его подчиненных.

Напомним, 17 июля на Крымском мосту было разрушено два пролета. Источники РБК-Украина в СБУ рассказали, что взрывы – это специальная операция СБУ с Военно-морскими силами. Мост атаковали с помощью надводных дронов.