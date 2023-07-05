У мережі повідомляють про удар по будівлі адміністрації окупованої Волновахи

"Наслідки обстрілу будівлі міської адміністрації у Волновасі", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки удару (t.me/itsdonetsk)

Зазначається, що внаслідок удару можуть бути жертви. Більше жодної інформації про наслідки удару поки що немає.

Ситуація у Волновасі

Місто було захоплене російськими військами навесні 2022 року. Окупанти завдавали масованих ударів по інфраструктурі Волновахи, внаслідок чого місто значно постраждало.