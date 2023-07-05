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У мережі повідомляють про удар по будівлі адміністрації окупованої Волновахи

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні по окупованій російськими військами Волновасі в Донецькій області було завдано удару. Постраждала будівля місцевої адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Наслідки обстрілу будівлі міської адміністрації у Волновасі", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки удару (t.me/itsdonetsk)

Зазначається, що внаслідок удару можуть бути жертви. Більше жодної інформації про наслідки удару поки що немає.

Ситуація у Волновасі

Місто було захоплене російськими військами навесні 2022 року. Окупанти завдавали масованих ударів по інфраструктурі Волновахи, внаслідок чого місто значно постраждало.

Нагадаємо, що вчора в окупованих Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці опублікували наслідки влучання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяДонецька областьВолновахаВійна в Україні