У мережі повідомляють про удар по будівлі адміністрації окупованої Волновахи

Сьогодні по окупованій російськими військами Волновасі в Донецькій області було завдано удару. Постраждала будівля місцевої адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Наслідки обстрілу будівлі міської адміністрації у Волновасі", - йдеться у повідомленні.
Фото: наслідки удару (t.me/itsdonetsk)
Зазначається, що внаслідок удару можуть бути жертви. Більше жодної інформації про наслідки удару поки що немає.
Місто було захоплене російськими військами навесні 2022 року. Окупанти завдавали масованих ударів по інфраструктурі Волновахи, внаслідок чого місто значно постраждало.
Нагадаємо, що вчора в окупованих Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці опублікували наслідки влучання.
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