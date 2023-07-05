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В сети сообщают об ударе по зданию администрации оккупированной Волновахи

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня по оккупированной российскими войсками Волновахе в Донецкой области был нанесен удар. Пострадало здание местной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Последствия обстрела здания городской администрации в Волновахе", - говорится в сообщении.

Фото: последствия удара (t.me/itsdonetsk)

Отмечается, что в результате удара могут быть жертвы. Больше никакой информации о последствиях удара пока нет.

Ситуация в Волновахе

Город был захвачен российскими войсками весной 2022 года. Оккупанты наносили массированные удары по инфраструктуре Волновахи, в результате чего город значительно пострадал.

Напомним, что вчера в оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы. Местные жители опубликовали последствия попадания.

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