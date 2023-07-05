В сети сообщают об ударе по зданию администрации оккупированной Волновахи

"Последствия обстрела здания городской администрации в Волновахе", - говорится в сообщении.

Фото: последствия удара (t.me/itsdonetsk)

Отмечается, что в результате удара могут быть жертвы. Больше никакой информации о последствиях удара пока нет.

Ситуация в Волновахе

Город был захвачен российскими войсками весной 2022 года. Оккупанты наносили массированные удары по инфраструктуре Волновахи, в результате чего город значительно пострадал.