У мережі повідомляють про "приліт" по військовій частині окупантів у Криму

За інформацією каналу, "приліт" був по причалу російської військової частини в бухті Вузька у селищі Чорноморське. Про його наслідки інформації наразі немає.

Фото: селище Чорноморське на карті (натисніть, щоб збільшити)

Подія сталася близько 7 ранку, додають джерела каналу.

У той же час уточнюється, що причал тепер огороджений боновими загородженнями з бочок, пов'язаних тросами.

Представники Збройних сил України поки що ніяк не коментували цю інформацію.

Знищення катерів РФ у Криму

Нагадаємо, кілька тижнів тому представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна розповів, що в селищі Чорноморське були вражені два десантні катери росіян.

Пізніше в українській військовій розвідці підтвердили, що катери "Акула" та "Серна" в результаті атаки пішли на дно.