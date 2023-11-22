В сети сообщают о "прилете" по воинской части оккупантов в Крыму

В воинской части россиян на территории временно оккупированного Крыма сегодня, 22 ноября, утром зафиксировали прилет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
По информации канала, "прилет" был по причалу российской воинской части в бухте Узкая в поселке Черноморское. О его последствиях информации пока нет.
Происшествие произошло около 7 утра, добавляют источники канала.
В то же время уточняется, что причал теперь огражден боновыми заграждениями из связанных тросами бочек.
Представители Вооруженных сил Украины пока никак не комментировали эту информацию.
Напомним, несколько недель назад представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина рассказал, что в поселке Черноморское были поражены два десантных катера россиян.
Позже в украинской военной разведке подтвердили, что катера "Акула" и "Серна" в результате атаки пошли на дно.
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