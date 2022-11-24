У мережі повідомляють про обстріл Херсона, є "прильоти"

"У Херсоні з самого ранку чути безперервні вибухи. Приліт у двір однієї з багатоповерхівок Херсона, у людей вибиті вікна, які попередньо без постраждалих... читачі повідомляють, що по останніх поверхах теж потрапило", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, вчора російські окупанти також обстріляли Херсон. Внаслідок атаки одна людина загинула.

Також ми писали, що в Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів загинула 13-річна дитина, ще двоє отримали поранення.

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