В сети сообщают об обстреле Херсона, есть "прилеты"

"В Херсоне с самого утра слышны непрерывные взрывы. Прилет во двор одной из многоэтажек Херсона, у людей выбиты окна, предварительно без пострадавших... читатели сообщают, что по последним этажам тоже попало", - пишут в сети.

Напомним, вчера российские войска также обстреляли Херсон. В результате атаки один человек погиб.

Также мы писали, что в Херсонской области в результате вражеских обстрелов погиб 13-летний ребенок, еще двое получили ранения.

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