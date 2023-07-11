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У мережі повідомляють про новий "приліт" в окупованому Бердянську

Фото: у мережі повідомляють про новий "приліт" в окупованому Бердянську (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Бердянську сьогодні, 11 липня, вдень знову пролунали вибухи. Там міг бути приліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бердянськ сьогодні" у Telegram.

За непідтвердженою інформацією, всього у місті чули три дуже гучні вибухи. При цьому місцеві жителі фіксували роботу систем протиповітряної оборони росіян.

У Telegram-каналі вже публікують фото, на яких можна побачити густий чорний дим над містом.

Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив вибухи у Бердянську.

"Спекотне літо на півдні України продовжується. Рясно палає в оккупантів у Бердянську та Токмаку", - написав він.

День вибухів у Бердянську

Нагадаємо, сьогодні мешканці Бердянська чули вибухи вночі. Як повідомляли в мережі, "приліт" був по готелю "Дюна".

У свою чергу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав, що відпрацювання по ворогові виявилося вдалим.

Пізніше вже вдень у Бердянську жителі знову почули вибухи. Telegram-канали писали про влучення в те саме місце, що й уночі.

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