У мережі повідомляють про новий "приліт" в окупованому Бердянську

За непідтвердженою інформацією, всього у місті чули три дуже гучні вибухи. При цьому місцеві жителі фіксували роботу систем протиповітряної оборони росіян.

У Telegram-каналі вже публікують фото, на яких можна побачити густий чорний дим над містом.

Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив вибухи у Бердянську.

"Спекотне літо на півдні України продовжується. Рясно палає в оккупантів у Бердянську та Токмаку", - написав він.

День вибухів у Бердянську

Нагадаємо, сьогодні мешканці Бердянська чули вибухи вночі. Як повідомляли в мережі, "приліт" був по готелю "Дюна".

У свою чергу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав, що відпрацювання по ворогові виявилося вдалим.

Пізніше вже вдень у Бердянську жителі знову почули вибухи. Telegram-канали писали про влучення в те саме місце, що й уночі.