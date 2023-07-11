В Бердянську пролунали вибухи: в місті видно густий дим

В окупованому Бердянську вдруге за день пролунали вибухи. Наразі в місті видно густий чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих жителів, на березі Азовського моря видно хмару густого чорного диму.

Фото: вибух в Бердянську (t.me/brdVP)

За попередньою інформацією влучання у теж саме місце або поряд, що і вночі.

Тим часом Telegram-канал Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району підтвердив вибухи в місті.

"Бердянці повідомляють, що чули вибух близько 14-ї години. Чекаємо на деталі та офіційне підтвердження від Генштабу", повідомили в адміністрації.

Вибухи в Бердянську

Нагадаємо, сьогодні вночі в окупованому Бердянську пролунали звуки вибухів. Ймовірно влучання було по готелю Дюна, розташованому на території Приазовкурорту.

Радник мера Маріуполя Петр Андрющенко повідомив, що відпрацювіання по ворогу було вдалим.

"Повідомляють, що сьогодні в районі Бердянська, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова Олега Юрійовича", - написав він.

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