В Бердянську пролунали вибухи: в місті видно густий дим
В окупованому Бердянську вдруге за день пролунали вибухи. Наразі в місті видно густий чорний дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
За даними місцевих жителів, на березі Азовського моря видно хмару густого чорного диму.
Фото: вибух в Бердянську (t.me/brdVP)
За попередньою інформацією влучання у теж саме місце або поряд, що і вночі.
Тим часом Telegram-канал Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району підтвердив вибухи в місті.
"Бердянці повідомляють, що чули вибух близько 14-ї години. Чекаємо на деталі та офіційне підтвердження від Генштабу", повідомили в адміністрації.
Вибухи в Бердянську
Нагадаємо, сьогодні вночі в окупованому Бердянську пролунали звуки вибухів. Ймовірно влучання було по готелю Дюна, розташованому на території Приазовкурорту.
Радник мера Маріуполя Петр Андрющенко повідомив, що відпрацювіання по ворогу було вдалим.
"Повідомляють, що сьогодні в районі Бердянська, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова Олега Юрійовича", - написав він.
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