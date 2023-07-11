ua ru
Вт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Бердянську пролунали вибухи: в місті видно густий дим

Новость на русском →
Бердянськ, Вівторок 11 липня 2023 15:28
В Бердянську пролунали вибухи: в місті видно густий дим Фото: в Бердянську пролунали вибухи (t.me kyiv_n)
Автор: Каріна Левицька

В окупованому Бердянську вдруге за день пролунали вибухи. Наразі в місті видно густий чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих жителів, на березі Азовського моря видно хмару густого чорного диму.

В Бердянську пролунали вибухи: в місті видно густий дим

Фото: вибух в Бердянську (t.me/brdVP)

За попередньою інформацією влучання у теж саме місце або поряд, що і вночі.

Тим часом Telegram-канал Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району підтвердив вибухи в місті.

"Бердянці повідомляють, що чули вибух близько 14-ї години. Чекаємо на деталі та офіційне підтвердження від Генштабу", повідомили в адміністрації.

Вибухи в Бердянську

Нагадаємо, сьогодні вночі в окупованому Бердянську пролунали звуки вибухів. Ймовірно влучання було по готелю Дюна, розташованому на території Приазовкурорту.

Радник мера Маріуполя Петр Андрющенко повідомив, що відпрацювіання по ворогу було вдалим.

"Повідомляють, що сьогодні в районі Бердянська, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова Олега Юрійовича", - написав він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бердянськ Вибух Війна Росії проти України
NEWS
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО