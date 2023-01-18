В Херсоні зранку лунають вибухи
Фото: в Херсоні зранку лунають вибухи (GettyImages)
У середу, 18 січня, у Херсоні знову лунають вибухи. Це поки що перше повідомлення про вибухи з початку доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Херсоні чути вибухи", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, російська армія у вівторок, 17 січня, обстріляла підприємство критичної інфраструктури у Херсоні.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" змінила розклад руху поїздів із Херсона. Нові графіки почнуть діяти із 20 січня.
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