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В сети сообщили о взрыве и пожаре в Броварах: что об этом известно

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Бровары, Среда 18 января 2023 08:48
В сети сообщили о взрыве и пожаре в Броварах: что об этом известно Фото: в сети сообщили о взрыве и пожаре в Броварах (dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Броварах Киевской области сегодня, 18 января раздался взрыв. Также сообщается о пожаре в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Обновлено 08:58. В ОП сообщили о падении летательного аппарата.

"Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах. ГСЧС и все службы уже на месте", - написал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

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"Сегодня в Броварах был слышен взрыв", - пишут в сети.

Предварительно допускается, что возле одного из детсадов мог упасть вертолет или же другой воздушный объект.

Также в сети распространяются кадры пожара, возникшего в городе (вблизи здания детского сада) после взрыва.

Напомним, что сегодня утром прогремели сильные взрывы в Херсоне.

Также мы предупреждали о взрывах в Ивано-Франковской области.

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Киевская область Бровары Пожар Взрыв
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