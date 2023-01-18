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Мешканців Івано-Франківської області попереджають про вибухи: що треба знати

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Івано-Франкіська область, Середа 18 січня 2023 08:34
Мешканців Івано-Франківської області попереджають про вибухи: що треба знати Фото: мешканців Івано-Франківської області попереджають про вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Івано-Франківській області жителі можуть чути звуки вибухів. Причиною тому є проведення навчань військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук.

"До уваги жителів області Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - написала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські військові проводять навчання на північному кордоні країни, вони відпрацьовують знищення ворожих колон, ДРГ, а також ведення оборонного бою.

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