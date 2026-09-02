У мережі повідомили про стрілянину в Києві: що відомо

Нагадаємо, сьогодні СБУ та ГУР повідомили про запобігання теракту, який ФСБ РФ нібито готувала проти одного з російських опозиціонерів, який перебував в Україні. Імені в спецслужбі не назвали. У СБУ лише зазначили: "Проводяться оперативно-слідчі дії".

Втім, за даними джерел РБК-Україна, було попереджено замах на заступника командира з бойової роботи "Російського добровольчого корпусу" Степана Каплунова.