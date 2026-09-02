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У мережі повідомили про стрілянину в Києві: що відомо

10:06 02.09.2026 Ср
2 хв
На місці працюють спецслужби
aimg Марія Кучерявець
Фото: у Києві повідомили про стрілянину, на місці спецслужби (Getty Images)

Соціальними мережами поширилася інформація про стрілянину в Києві. На місці помічені силовики.

Що відомо про стрілянину на цю мить - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

У мережі зранку поширюють відео, на яких, як стверджують очевидці, видно наслідки стрілянини на Березняках.

Попередньо, йдеться про район будинку на вул. Юрія Шумського, 10. Повідомляється, що інцидент стався вночі, а на місці досі працюють правоохоронці.

Офіційної інформації про обставини події, кількість постраждалих чи затриманих наразі немає.

Водночас деякі Telegram-канали пов’язують інцидент із СБУ та ГУР, однак офіційного підтвердження цьому немає.

Поліція перекрила рух транспорту поруч

"У звʼязку з перекриттям руху поліцією в обох напрямках на вул. Юрія Шумського громадський транспорт курсує зі змінами", - попередили в КМДА.

Рух автобусів організовано:

  • № 87 - у напрямку вул. Митрополита Андрея Шептицького: вул. Березняківською - просп. Павла Тичини - далі за власною схемою; у напрямку ст. м. "Осокорки" - просп. Павла Тичини - Дніпровська Набережна;
  • № 95 - вул. Березняківська - просп. Павла Тичини - далі за власною схемою;
  • № 108 - Дніпровською набережною.

Нагадаємо, сьогодні СБУ та ГУР повідомили про запобігання теракту, який ФСБ РФ нібито готувала проти одного з російських опозиціонерів, який перебував в Україні. Імені в спецслужбі не назвали. У СБУ лише зазначили: "Проводяться оперативно-слідчі дії".

Втім, за даними джерел РБК-Україна, було попереджено замах на заступника командира з бойової роботи "Російського добровольчого корпусу" Степана Каплунова.

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