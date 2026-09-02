У мережі повідомили про стрілянину в Києві: що відомо

Соціальними мережами поширилася інформація про стрілянину в Києві. На місці помічені силовики.
Що відомо про стрілянину на цю мить - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
У мережі зранку поширюють відео, на яких, як стверджують очевидці, видно наслідки стрілянини на Березняках.
Попередньо, йдеться про район будинку на вул. Юрія Шумського, 10. Повідомляється, що інцидент стався вночі, а на місці досі працюють правоохоронці.
Офіційної інформації про обставини події, кількість постраждалих чи затриманих наразі немає.
Водночас деякі Telegram-канали пов’язують інцидент із СБУ та ГУР, однак офіційного підтвердження цьому немає.
"У звʼязку з перекриттям руху поліцією в обох напрямках на вул. Юрія Шумського громадський транспорт курсує зі змінами", - попередили в КМДА.
Рух автобусів організовано:
Нагадаємо, сьогодні СБУ та ГУР повідомили про запобігання теракту, який ФСБ РФ нібито готувала проти одного з російських опозиціонерів, який перебував в Україні. Імені в спецслужбі не назвали. У СБУ лише зазначили: "Проводяться оперативно-слідчі дії".
Втім, за даними джерел РБК-Україна, було попереджено замах на заступника командира з бойової роботи "Російського добровольчого корпусу" Степана Каплунова.