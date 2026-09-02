В сети сообщили о стрельбе в Киеве: что известно

В сети с утра распространяют видео, на которых, как утверждают очевидцы, видны последствия стрельбы на Березняках.

Предварительно речь идет о районе дома на ул. Юрия Шумского, 10. Сообщается, что инцидент произошел ночью, а на месте до сих пор работают правоохранители.

Официальной информации об обстоятельствах происшествия, количестве пострадавших или задержанных нет.

В то же время, некоторые Telegram-каналы связывают инцидент с СБУ и ГУР, однако официального подтверждения этому нет.

Полиция перекрыла движение транспорта рядом

"В связи с перекрытием движения полицией в обоих направлениях по ул. Юрия Шумского общественный транспорт курсирует с изменениями", - предупредили в КГГА.

Движение автобусов организовано: