В сети сообщили о стрельбе в Киеве: что известно

Социальными сетями распространилась информация о стрельбе в Киеве. На месте замечены силовики.
Что известно о стрельбе на этот момент - собрало РБК-Украина в материале.
В сети с утра распространяют видео, на которых, как утверждают очевидцы, видны последствия стрельбы на Березняках.
Предварительно речь идет о районе дома на ул. Юрия Шумского, 10. Сообщается, что инцидент произошел ночью, а на месте до сих пор работают правоохранители.
Официальной информации об обстоятельствах происшествия, количестве пострадавших или задержанных нет.
В то же время, некоторые Telegram-каналы связывают инцидент с СБУ и ГУР, однако официального подтверждения этому нет.
"В связи с перекрытием движения полицией в обоих направлениях по ул. Юрия Шумского общественный транспорт курсирует с изменениями", - предупредили в КГГА.
Движение автобусов организовано:
Напомним, сегодня СБУ и ГУР сообщили о предотвращении теракта, который ФСБ РФ якобы готовила против одного из находившихся в Украине российских оппозиционеров. Имени в спецслужбе не назвали. В СБУ лишь отметили: "Проводятся оперативно-следственные действия".
Впрочем, по данным источников РБК-Украина, было предотвращено покушение на заместителя командира по боевой работе "Русского добровольческого корпуса" Степана Каплунова.