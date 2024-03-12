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У мережі повідомили, що над Кримом помітили російський А-50 (фото)

Севастополь, Вівторок 12 березня 2024 18:28
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У мережі повідомили, що над Кримом помітили російський А-50 (фото) Ілюстративне фото: у мережі повідомили, що над Кримом помітили російський А-50 (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 сьогодні, 12 березня, помітили над територією тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" у Telegram.

За інформацією каналу, А-50 пролітав над Севастополем.

У мережі повідомили, що над Кримом помітили російський А-50 (фото)Фото: А-50 пролетів над Севастополем (t.me/Crimeanwind)

У "Кримському вітрі" наголосили, що інформацію передали українським захисникам. Фото опублікували із затримкою.

Знищення А-50

Нагадаємо, 14 січня джерела РБК-Україна повідомили про те, що українські захисники збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50.

При цьому вже 23 лютого наші захисники змогли знищити другий А-50. Це також сталося над акваторією Азовського моря.

Загалом Росія мала дев'ять таких літаків, але частина з них небоєздатні.

Більш детально про те, чому знищення А-50 відіграє важливу роль для України, - у матеріалі РБК-Україна.

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