У мережі повідомили про оточення українських військ під Кураховим. У ЗСУ зробили заяву

Що цьому передувало

Сервіс DeepState повідомив, що російські окупаційні війська захопили населені пункти Трудове та Успенівка.

"Ворог окупував Трудове та Успенівку, зайнявши останній клаптик сумнозвісного "Успенівського мішка". На жаль, вийти з нього змогли не всі та нехай це буде на совісті до кінця днів відповідальних за цю помилку", - йдеться в повідомленні.

За словами аналітиків, окупанти перегруповуються на займаній ділянці і активізувалися на флангах нового потенційного "мішка".

Що кажуть у ЗСУ

Оперативно-стратегічне угруповування військ "Хортиця", відповідальне за Курахівський напрямок, спростовує інформацію про те, що окремі підрозділи Сил оборони України перебувають в оперативному оточенні в районі населених пунктів Успенівка та Трудове.

"Дана інформація не відповідає дійсності. Головнокомандувачем Збройних сил України було прийнято рішення про виведення підрозділів Сил оборони України з відповідного району метою уникнення оточення", - повідомляють у ЗСУ.

ОСУВ зазначає, що військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника, здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове - Константинопольське.

скриншот deepstatemap.live