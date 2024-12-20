В сети сообщили об окружении украинских войск под Курахово. В ВСУ сделали заявление

В сети сообщили о якобы окружении подразделений Сил обороны в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое возле Курахово. В ВСУ опровергают эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОСГВ "Хортица".
Сервис DeepState сообщил, что российские оккупационные войска захватили населенные пункты Трудовое и Успеновка.
"Враг оккупировал Трудовое и Успеновку, заняв последний клочок печально известного "Успеновского мешка". К сожалению, выйти из него смогли не все и пусть это будет на совести до конца дней ответственных за эту ошибку", - говорится в сообщении.
По словам аналитиков, оккупанты перегруппировываются на занимаемом участке и активизировались на флангах нового потенциального "мешка".
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", ответственная за Кураховское направление, опровергает информацию о том, что отдельные подразделения Сил обороны Украины находятся в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое.
"Данная информация не соответствует действительности. Главнокомандующим Вооруженных сил Украины было принято решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения", - сообщают в ВСУ.
ОСГВ отмечает, что воинские части, которые в течение длительного времени вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника, осуществили необходимые маневры во избежание окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово - Константинопольское.
скриншот deepstatemap.live
Россия продолжает атаки на востоке Украины. Самыми активными участками остаются Покровское, Кураховское и Времовское направления. Кроме того, россияне усилили атаки в Курской области.
По данным Сил обороны Украины, россияне бросили на три самые тяжелые направления фронта до 150 тысяч солдат. На Покровском направлении оккупанты сосредоточили 70 тысяч бойцов.
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