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У мережі поширюють фейк про нібито евакуацію з Харкова (фото)

Архівне фото: у мережі поширюють фейк про нібито евакуацію з Харкова (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Ворожі Telegram-канали поширили фейкову інформацію про нібито заклики до населення евакуюватися з Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Відомство пише, що фейкова інформація зроблена на нібито заклику від ДСНС України. 

"Як доказ демонструють фото екрана телефону, на якому видно відповідне повідомлення", - пише МВС.

Фото: Фейк (facebook.com/mvs.gov.ua)

Зазначається, що це черговий ворожий фейк, мета якого - посіяти панічні настрої серед громади. У МВС запевняють, що потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає. 

Для чого це роблять росіяни

Росіяни не вперше лякають жителів Харкова повідомленнями про нібито евакуацію. Тепер це відбувається на тлі наступу військ РФ на півночі області.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко сьогодні заявив, що в такий спосіб росіяни хочуть створити паніку в Харкові, щоб вплинути на місцевих жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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