У мережі поширюють фейк про нібито евакуацію з Харкова (фото)

Для чого це роблять росіяни

Росіяни не вперше лякають жителів Харкова повідомленнями про нібито евакуацію. Тепер це відбувається на тлі наступу військ РФ на півночі області.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко сьогодні заявив, що в такий спосіб росіяни хочуть створити паніку в Харкові, щоб вплинути на місцевих жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.