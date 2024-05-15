В сети распространяют фейк о якобы эвакуации из Харькова (фото)

Для чего это делают россияне

Россияне не впервые пугают жителей Харькова сообщениями о якобы эвакуации. Теперь это происходит на фоне наступления войск РФ на севере области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сегодня заявил, что таким образом россияне хотят создать панику в Харькове, чтобы повлиять на местных жителей.

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