У мережі поширюють фейк про нібито евакуацію з Харкова (фото)

Ворожі Telegram-канали поширили фейкову інформацію про нібито заклики до населення евакуюватися з Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що це черговий ворожий фейк, мета якого - посіяти панічні настрої серед громади. У МВС запевняють, що потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає.

"Як доказ демонструють фото екрана телефону, на якому видно відповідне повідомлення", - пише МВС.

Відомство пише, що фейкова інформація зроблена на нібито заклику від ДСНС України.

Для чого це роблять росіяни

Росіяни не вперше лякають жителів Харкова повідомленнями про нібито евакуацію. Тепер це відбувається на тлі наступу військ РФ на півночі області.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко сьогодні заявив, що в такий спосіб росіяни хочуть створити паніку в Харкові, щоб вплинути на місцевих жителів.

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