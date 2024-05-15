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У мережі поширюють фейк про нібито евакуацію з Харкова (фото)

Середа 15 травня 2024 18:37
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У мережі поширюють фейк про нібито евакуацію з Харкова (фото) Архівне фото: у мережі поширюють фейк про нібито евакуацію з Харкова (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Ворожі Telegram-канали поширили фейкову інформацію про нібито заклики до населення евакуюватися з Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Відомство пише, що фейкова інформація зроблена на нібито заклику від ДСНС України.

"Як доказ демонструють фото екрана телефону, на якому видно відповідне повідомлення", - пише МВС.

У мережі поширюють фейк про нібито евакуацію з Харкова (фото)

Фото: Фейк (facebook.com/mvs.gov.ua)

Зазначається, що це черговий ворожий фейк, мета якого - посіяти панічні настрої серед громади. У МВС запевняють, що потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає.

Для чого це роблять росіяни

Росіяни не вперше лякають жителів Харкова повідомленнями про нібито евакуацію. Тепер це відбувається на тлі наступу військ РФ на півночі області.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко сьогодні заявив, що в такий спосіб росіяни хочуть створити паніку в Харкові, щоб вплинути на місцевих жителів.

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