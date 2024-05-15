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В сети распространяют фейк о якобы эвакуации из Харькова (фото)

Среда 15 мая 2024 18:37
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В сети распространяют фейк о якобы эвакуации из Харькова (фото) Архивное фото: в сети распространяют фейк о якобы эвакуации из Харькова (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вражеские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о якобы призывах к населению эвакуироваться из Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Ведомство пишет, что фейковая информация сделана на якобы призыве от ГСЧС Украины.

"В качестве доказательства демонстрируют фото экрана телефона, на котором видно соответствующее сообщение", - пишет МВД.

В сети распространяют фейк о якобы эвакуации из Харькова (фото)

Фото: Фейк (facebook.com/mvs.gov.ua)

Отмечается, что это очередной вражеский фейк, цель которого - посеять панические настроения среди общества. В МВД уверяют, что потребности в эвакуации жителей Харькова пока нет.

Для чего это делают россияне

Россияне не впервые пугают жителей Харькова сообщениями о якобы эвакуации. Теперь это происходит на фоне наступления войск РФ на севере области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сегодня заявил, что таким образом россияне хотят создать панику в Харькове, чтобы повлиять на местных жителей.

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