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В сети распространяют слухи об угрозе эпидемий в Киеве: в Минздраве сделали заявление

23:00 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
В сети распространяют слухи об угрозе эпидемий в Киеве: в Минздраве сделали заявление Фото: в Минздраве опровергли слухи об эпидемии в Киеве (Getty Images)
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В Киеве на фоне отключений света в сети появилась информация о якобы угрозе эпидемий инфекций, однако вспышки опасных заболеваний не зафиксированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ "Киевский городской ЦКПХ МОЗ".

Специалисты постоянно мониторят эпидемическое состояние и качество питьевой воды в городе.

По состоянию на 1 ноября 2026 г. в Киеве не зарегистрировано никаких случаев холеры, дизентерии, брюшного тифа или вирусного гепатита А.

В Центре подчеркивают, что оценка потенциальных рисков - это плановая превентивная работа, а не прогноз возникновения эпидемии.

Стабилизационные или экстренные обесточивания сами по себе не означают автоматического ухудшения санитарной ситуации или проблем с водоснабжением.

Рекомендации для жителей Киева:

  • При перебоях с водоснабжением используйте для питья бутилированную или обеззараженную воду, помня, что кипячение не устраняет химическое загрязнение.

  • Регулярно и тщательно мойте руки с мылом для соблюдения личной гигиены.

  • Используйте только безопасную воду для мытья овощей, фруктов и посуды.

  • При появлении каких-либо симптомов кишечных инфекций своевременно обращайтесь за медицинской помощью.

Напомним, что в четырех районах Киева из-за обесточивания водопроводного объекта снижали давление воды, из-за чего в некоторых домах временно прекращалось водоснабжение.

До этого российские дроны совершили три попадания в один из объектов критической инфраструктуры Киева, что привело к масштабному обесточению и падению давления в столичной системе водоснабжения.

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