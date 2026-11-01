В сети распространяют слухи об угрозе эпидемий в Киеве: в Минздраве сделали заявление

В Киеве на фоне отключений света в сети появилась информация о якобы угрозе эпидемий инфекций, однако вспышки опасных заболеваний не зафиксированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ " Киевский городской ЦКПХ МОЗ ".

Специалисты постоянно мониторят эпидемическое состояние и качество питьевой воды в городе.

По состоянию на 1 ноября 2026 г. в Киеве не зарегистрировано никаких случаев холеры, дизентерии, брюшного тифа или вирусного гепатита А.

В Центре подчеркивают, что оценка потенциальных рисков - это плановая превентивная работа, а не прогноз возникновения эпидемии.

Стабилизационные или экстренные обесточивания сами по себе не означают автоматического ухудшения санитарной ситуации или проблем с водоснабжением.

Рекомендации для жителей Киева: