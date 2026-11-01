В сети распространяют слухи об угрозе эпидемий в Киеве: в Минздраве сделали заявление
В Киеве на фоне отключений света в сети появилась информация о якобы угрозе эпидемий инфекций, однако вспышки опасных заболеваний не зафиксированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ "Киевский городской ЦКПХ МОЗ".
Специалисты постоянно мониторят эпидемическое состояние и качество питьевой воды в городе.
По состоянию на 1 ноября 2026 г. в Киеве не зарегистрировано никаких случаев холеры, дизентерии, брюшного тифа или вирусного гепатита А.
В Центре подчеркивают, что оценка потенциальных рисков - это плановая превентивная работа, а не прогноз возникновения эпидемии.
Стабилизационные или экстренные обесточивания сами по себе не означают автоматического ухудшения санитарной ситуации или проблем с водоснабжением.
Рекомендации для жителей Киева:
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При перебоях с водоснабжением используйте для питья бутилированную или обеззараженную воду, помня, что кипячение не устраняет химическое загрязнение.
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Регулярно и тщательно мойте руки с мылом для соблюдения личной гигиены.
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Используйте только безопасную воду для мытья овощей, фруктов и посуды.
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При появлении каких-либо симптомов кишечных инфекций своевременно обращайтесь за медицинской помощью.
Напомним, что в четырех районах Киева из-за обесточивания водопроводного объекта снижали давление воды, из-за чего в некоторых домах временно прекращалось водоснабжение.
До этого российские дроны совершили три попадания в один из объектов критической инфраструктуры Киева, что привело к масштабному обесточению и падению давления в столичной системе водоснабжения.