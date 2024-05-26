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В мережі показали відео збиття російського Су-25 в Донецькій області

Фото: оприлюднене відео збиття російського штурмовика Су-25 (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Українські військові оприлюднили відео учорашнього збиття російського штурмовика Су-25 в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в Facebook 110-ї окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка.

На кадрах зафіксовано постріл із переносного зенітного ракетного комплексу та ураження ворожого літака.

Ліквідація сталася на Покровському напрямку в Донецькій області.

Збиття ворожих Су-25 в українському небі

Вдень у суботу, 25 травня, українські військові збили російський штурмовик Су-25 в Донецькій області.

Це уже восьмий літак цього типу, який наші захисники збили цього місяця. Попередня ліквідація трапилася 23 травня бійцями цієї ж 110-ї ОМБ.

22 травня Сили оборони збили Су-25 на Покровському напрямку.

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Су-25