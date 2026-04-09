В мережі показали умови для мобілізованих у Прилуках: в ТЦК назвали відео фейком

На відео показано, що мобілізовані перебувають у приміщеннях, які засмічені, без нормального ремонту (можна побачити цеглу в стінах), дуже брудні, не мають опалення, та перебувають, судячи з усього, нижче рівня землі.

При цьому доволі швидко з'явилася реакція на відеозапис з боку Чернігівського обласного ТЦК та СП. Там заявили, що відео нібито опублікували "канали, які спеціалізуються на хайпових новинах" та, мовляв, пов'язані зі "спротивом мобілізації".

За версією ТЦК, ці неназвані "канали" нібито "вкотре поширюють цинічну неправду та маніпулятивний контент". Зокрема опубліковане відео, стверджують в ТЦК, нібито спрямоване на "дискредитацію Збройних Сил України і підрив довіри до заходів мобілізації".

"Офіційно повідомляємо: вказане у відео приміщення не має жодного відношення до Прилуцького РТЦК та СП, а сам матеріал є фейковим та має ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції, спрямованої на дискредитацію Збройних Сил України та зрив мобілізаційних заходів", - додали у повідомленні.