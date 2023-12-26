У мережі показали момент прильоту по кораблю "Новочеркаськ" (відео)

Зауважимо, що російська пропаганда активно поширює інформацію про те, що ВДК "Новочеркаськ" буцімто "отримав незначні пошкодження". Тим часом Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, на борту корабля були "Шахеди", які РФ запускає по Україні. Це може пояснювати, чому вибух після прильоту був такої сили.

Також в місцевому Телеграм-каналі "Кримський вітер" опублікували світлину з кораблем, зроблену сьогодні вдень. У підписі зазначають, що на фото можна побачити те, що залишилося від "Новочеркаська".

Фото: залишки від ВДК "Новочеркаськ" після ракетної атаки (t.me/Crimeanwind)

Знищення корабля "Новочеркаськ" у Феодосії

Нагадаємо, за словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, великий десантний корабель "Новочеркаськ" у порту Феодосії був атакований крилатими ракетами з тактичної авіації близько 02:30.

На борту корабля на момент вибуху знаходилися ворожі "Шахеди", які росіяни щоночі пускають по Україні, це підтвердили у Центрі стратегічних комунікацій.

Також відомо, що внаслідок потужного вибуху в кількох житлових будинках вибухом вибило шибки у під'їздах та квартирах, а

понад 350 людей евакуювали з найближчих до порту будинків.

Окупаційна "влада" повідомила про одного загиблого через атаку та ще 4 поранених, а про можливі втрати серед особового складу на кораблі традиційно мовчить.

Все, що відомо про російський корабель "Новочеркаськ" та його знищення - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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